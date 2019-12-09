Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали слухи о романе

Кажется, певица не ожидала такой откровенности от артиста.

После завершения "Голоса страны" поклонники могли только догадываться, что происходит между Тиной Кароль и Даном Баланом за пределами проекта.

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После их дуэтного выступления на премии M1 Music Awards ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая поинтересовалась у них, на каком этапе их отношения сейчас — ухаживаний или романа, передает "1+1".

Тина Кароль ответить на этот вопрос не смогла — умоляющим взглядом посмотрела на Дана Балана. Он отреагировал мгновенно: "Конечно, это роман. Роман, написанный рукой гения".

Кажется, певица не ожидала такой откровенности от артиста, поэтому стояла, словно заколдованная. В ее задумчивых глазах можно было увидеть теплые чувства.

Ранее Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.