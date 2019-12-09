Тина Кароль "засветила" грудь и животик (фото)

В таком сексуальном наряде можно разглядеть пышный бюст и упругий животик звезды.

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.

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На фото артистка предстала в черных брюках с высокой талией и бюстгальтере такого же цвета. На одно плечо она накинула пиджак и прикрыла часть лица рукой. Ее взгляд устремлен в объектив камеры.

В таком сексуальном наряде можно разглядеть пышный бюст и упругий животик звезды. Такой образ вызвал бурю положительных комментариев: "Богиня", "Тигрица", "Сплошной секс", "Это очень горячо!".

Ранее певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новом фото, опубликованном в одной из ее фанатских групп в Instagram.