цей матеріал доступний українською

Тина Кароль "засветила" грудь и животик (фото)

15:17, 09 декабря 2019
Звезды
487 0
Кароль показала свои прелести / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеНастя Каменских предстала в провокационной позе (фото)

На фото артистка предстала в черных брюках с высокой талией и бюстгальтере такого же цвета. На одно плечо она накинула пиджак и прикрыла часть лица рукой. Ее взгляд устремлен в объектив камеры.  

В таком сексуальном наряде можно разглядеть пышный бюст и упругий животик звезды. Такой образ вызвал бурю положительных комментариев: "Богиня", "Тигрица", "Сплошной секс", "Это очень горячо!".

Ранее певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новом фото, опубликованном в одной из ее фанатских групп в Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль