Обкололся ботоксом: Панин похвастался новой внешностью (фото)
22:08, 04 декабря 2019Звезды
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Алексей Панин доверился московскому косметическому салону.
Актер Алексей Панин / Фото: zz.te.ua
Скандальный российский актер Алексей Панин похвастался фотографией с кабинета косметического хирурга.
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Соответствующее фото Панин выложил в Instagram.
«Почти как новенький», - подписал он фотографию, поставив тег «ботокс».
На вопрос подписчиков, была ли болезненной очередная подтяжка, актер Панин ответил: «Не. Терпимо».
Отметим, что Алексей Панин доверился московскому косметическому салону.
Как сообщал УНИАН, ранее Панин прокомментировал слухи о том, что российская телеведущая Дана Борисова якобы беременна от актера.
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