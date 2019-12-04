Обкололся ботоксом: Панин похвастался новой внешностью (фото)

Алексей Панин доверился московскому косметическому салону.

Скандальный российский актер Алексей Панин похвастался фотографией с кабинета косметического хирурга.

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Соответствующее фото Панин выложил в Instagram.

«Почти как новенький», - подписал он фотографию, поставив тег «ботокс».

На вопрос подписчиков, была ли болезненной очередная подтяжка, актер Панин ответил: «Не. Терпимо».

Отметим, что Алексей Панин доверился московскому косметическому салону.

Как сообщал УНИАН, ранее Панин прокомментировал слухи о том, что российская телеведущая Дана Борисова якобы беременна от актера.