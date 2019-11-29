Тина Кароль покорила сеть сексуальным жестом (фото)
14:06, 29 ноября 2019Звезды
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Судя по комментариям, фанаты в восторге от нового "лука" поп-звезды.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позировала, устремив дерзкий взгляд в объектив.
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В кадре артистка предстала с ярким макияжем и оригинальными украшениями на шее и пальце. Кароль соблазнила всех своим жестом - кокетливо приложила палец к красным губам и сразила сеть.
Судя по комментариям, фанаты в восторге от нового "лука" поп-звезды, они осыпали ее комплиментами: "Красотка", "Богиня", "Секси".
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать своих фанатов, написав новый пост в Instagram.
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