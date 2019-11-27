"Мы прощаемся": Светлана Лобода шокировала своим постом в Instagram (фото)

К посту исполнительница прикрепила очень нежное фото, на котором она позирует с нюдовым макияжем.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать своих фанатов, написав новый пост в Instagram.

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Так, артистка анонсировала релиз 29 ноября композиции "Мира мало". "Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием. Дальше вас ждет новый звук и новый хит!", - написала "суперзвезда".

Кроме того, 6 декабря откроется предзаказ альбома "Sold Out" и его первый хит, который уже в этот день будет доступен для скачивания.

"13 декабря - день X. Альбом будет открыт!", - рассказала Светлана.

К посту исполнительница прикрепила очень нежное фото, на котором она позирует с нюдовым макияжем.

"Я не хочу прощаться с привычной Лободой", "Прощаться с полюбившейся нам Лободой страшновато", - пишут ее поклонники.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна.