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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают двухлетие со дня помолвки

13:50, 27 ноября 2019
Звезды
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Принц Гарри и Меган Маркл \ REUTERS

Пара объявила о своем намерении пожениться 27 ноября 2017 года. В Кенсингтонский дворец было приглашено несколько операторов и фотографов, которые сделали для принца и его будущей супруги красивую фотосессию. 

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А в интервью каналу BBC Меган и Гарри рассказали о том, как прозвучало предложение. "Это был удивительный сюрприз. Был обычный вечер, мы жарили курицу. А потом Гарри стал на одно колено и преподнес кольцо. Это было невероятно романтично и красиво", - сказала тогда Меган, передает ТСН.

Познакомилась пара на свидании в слепую, организованном их общей подругой дизайнером Мишей Нону. Свадьбу сыграли 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия.

Меган была в свадебном платье от французского Дома моды Givenchy, автором которого стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер. А после свадьбы Маркл получила титул герцогини Сассекской. 6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

На первую годовщину после свадьбы герцогиня Меган решила поменять дизайн своего помолвочного кольца, добавив туда больше бриллиантов. Ее супруг принц Гарри не возражал против этого.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл