Украинская секс-бомба снялась полуголой во льдах (фото)
Украинская певица Даша Астафьева удивила фанов новыми снимками, сделанными возле ледника в Исландии.
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На фото 34-летняя звезда позирует в ультракоротком прозрачном платье без бюстгальтера и пуховике с цветочным принтом. На серии других снимков она предстает в эффектном легком платье нюдового цвета.
"Мне не холодно. Потому что именно в таких местах чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет", - подписала кадры Астафьева.
Всеми правдами и неправдами, мы добрались до ледника... Три мечтателя. Конечно, Исландия - то заветное, которое нельзя долго держать в себе.. иначе страхи, сомнения, и новогодние корпоративы украдут на части! #backstage Снимаем с @mogila_tatiana и @ivankvasha красоту для @nebesite.clothes Спасибо @ttswtrs #hairstyle @sv_atelier
Расскажите, как мечтали и боялись? Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно перешагивать и исполнять. Не знать, но пробовать, и учиться.. вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой. Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет. Спасибо вам. #backstage #style @jamemme @juju_yarmoliuk #mua @mogila_tatiana #hairstyle @sv_atelier
Ранее украинская певица Даша Астафьева впервые за 10 лет спустилась в метро.