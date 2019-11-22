Украинская секс-бомба снялась полуголой во льдах (фото)

Новые образы звезды получились очень чувственными.

Украинская певица Даша Астафьева удивила фанов новыми снимками, сделанными возле ледника в Исландии. Читайте такжеНастя Каменских пришла на эфир в коротеньких шортах (фото)

На фото 34-летняя звезда позирует в ультракоротком прозрачном платье без бюстгальтера и пуховике с цветочным принтом. На серии других снимков она предстает в эффектном легком платье нюдового цвета.

"Мне не холодно. Потому что именно в таких местах чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет", - подписала кадры Астафьева.

Ранее украинская певица Даша Астафьева впервые за 10 лет спустилась в метро.