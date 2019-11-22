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Украинская секс-бомба снялась полуголой во льдах (фото)

16:01, 22 ноября 2019
Звезды
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Астафьева &quot;засветила&quot; грудь / instagram.com/da_astafieva

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На фото 34-летняя звезда позирует в ультракоротком прозрачном платье без бюстгальтера и пуховике с цветочным принтом. На серии других снимков она предстает в эффектном легком платье нюдового цвета. 

"Мне не холодно. Потому что именно в таких местах чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет", - подписала кадры Астафьева.

Ранее украинская певица Даша Астафьева впервые за 10 лет спустилась в метро.

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Теги: #фото#Даша Астафьева