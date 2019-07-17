Даша Астафьева впервые за 10 лет спустилась в метро (видео)
Украинская актриса певица и звезда журнала Playboy Даша Астафьева впервые за 10 лет спустилась в киевское метро.
Певица организовала проект "Киевские истории", в рамках которого снимается ряд короткометражек в разных значимых местах Киева.
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В видео Астафьева едет в метро и читает стихи из популярной в 90-х песни Алены Свиридовой "Розовый фламинго".
"Даша Астафьева продолжает серию концептуальных короткометражек, снятых в сакральных местах Киева. На этот раз певица наведалась к действительно значимому для большинства украинцев месту: Киевского метрополитена. Как призналась Даша, это был первый ее визит в подземки за последние десять лет", - говорится в описании под видео.
В рамках проекта певица также записала видео возле первого столичного фастфуда "Киевской перепички", в котором она читает слова из песни "Сойти с ума" группы Reflex.