Настя Каменских показала пикантное фото с бананом и вишенками

Для нового образа артистка перевоплотилась в блондинку со стрижкой каре.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала один из эпатажных образов со съемок клипа на песню Elefante.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Так, в кадре она предстала в черном латексном бюстгальтере, черных трусиках, такого же цвета колготах и малиновом пиджаке. Также для этого образа она перевоплотилась в блондинку со стрижкой каре.

На фото Каменских демонстрирует свою фигуру: подтянутый животик, стройные ножки и, конечно же, сочные бедра.

Среди декораций на снимке - гигантский банан, вишенки и огромные губы.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.