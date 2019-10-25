Обнаженка и длинный хобот: Настя Каменских представила эпатажный клип на песню Elefante (фото, видео)

В клипе Настя появляется в эпатажных образах.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новую песню Elefante и клип на нее.

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Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами. Клип получился очень красочным и оригинальным, впечатлив фанов.

"Моя горячая премьера Elefante... Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами! Погрузитесь в атмосферу магических персонажей и ярких красок", - написала Каменских на своей странице в Instagram.

В клипе Настя появляется в эпатажных образах, обнажаясь, меняя цвет волос и демонстрируя грудь и ягодицы.

Ранее украинская поп-певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников горячим танцем с кокосом в руках.