Красивая даже в черном: королева Елизавета II посетила торжественный концерт (фото)

Больше всего внимания на концерте в Альберт-холле в Лондоне было приковано к королеве Елизавете II.

На самом концерте Елизавета II была в черном платье с вкраплением пайеток, черных перчатках, с красивой брошью на груди, которую прикрывали маковые цветы, а также в жемчужных серьгах с бриллиантовой окантовкой и жемчужном ожерелье.

Читайте такжеКакая тонкая талия: Кейт Миддлтон в утонченном образе приехала на концерт (фото)

Больше всего внимания на концерте в Альберт-холле в Лондоне было приковано к королеве Елизавете II.

Ежегодно такое мероприятие организовывается в концертном зале Альберт-холл и приурочено оно ко Дню памяти павших. Королевская семья также вспоминает всех солдат, погибших в военных конфликтах. На следующий день после концерта многие члены семейства отправились на памятную церемонию возложения венков у лондонского кенотафа.

На лице у королевы был красивый макияж, губы она подчеркнула розовым блеском, а на скулы нанесла немного розовых румян.

На церемонии возложения венков Ее Величество была в черном пальто и шляпе, на груди у нее красовалась брошка в виде бантика. Из украшений на королеве также были жемчужные серьги, но другие, а на губах темная помада.