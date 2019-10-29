Королева Елизавета II использует лишь шесть комнат из 775 в Букингемском дворце

По словам придворной служащей Анжелы Келли, эти комнаты большими не назовешь.

Королева Великобритании Елизавета II использует лишь шесть комнат из 775 в обширном Букингемском дворце - официальной лондонской резиденции британских монархов, будучи "очень скромной леди".

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на свидетельства придворной служащей, портнихи Анжелы Келли, близкого советника монарха, в мемуарах The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб").

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В этой книге Келли, впервые в истории нынешнего монаршего дома получившая разрешение написать мемуары о своей жизни в Букингемском дворце, отмечает, что ходит много слухов о жизни во дворце его обитателей. Однако в реальности ситуация, по ее словам, зачастую совсем иная.

"Ее Величество очень скромная женщина и занимает только несколько комнат: спальню, частную гостиную, гардеробную и ванную комнаты. В комнате приемов она встречается с премьер-министром и другими высокопоставленными лицами. Наконец, имперская комната, по сути, является комнатой ожидания, - свидетельствует автор. - Все эти комнаты большими не назовешь, и в них немного мебели".

После четверти века службы, по признанию мемуариста, ее по-прежнему изумляет то, что бывшие придворные рассказывают подробности о комнатах королевы, в которых они не бывали.

"Единственные джентльмены, которые, насколько я знаю, вхожи в эти комнаты, - это герцог Эдинбургский (супруг королевы) и другие члены монаршей семьи, потому что уважение, обеспечение условий для частной жизни, уединения монарха - непреклонное правило для ее придворных", - подчеркивает Келли.

Во дворце, который был построен в 1703 году, в частности, насчитывается 19 официальных и более 90 офисных помещений, 52 спальные комнаты для королевской семьи и гостей, 68 ванных, 188 комнат и спальных мест для прислуги.