Певица Королева отпраздновала день рождения Путина и попросила Зеленского пустить ее в Украину

Артистке запретили въезд в Украину 2016-го на 5 лет.

Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, которой в 2016 году СБУ запретила въезд в Украину, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны.

На странице в Instagram она сообщила, что направила руководителю страны письмо и надеется, что он как-то повлияет на решение службы безопасности.

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"Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить данное сфабрикованное дело и разрешить мне въезд на мою историческую Родину! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала "Сваты", всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!" – написала Королева.

Этот текст она оставила под видео, на котором снята ее покойная бабушка. Королева рассказала, что видео было снято тогда, когда бабушке все же сказали, что звездной внучке запретили въезд в Украину.

"Она хотела своей болью от несправедливости достучаться к душе тем, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю она умерла! Сегодня в день ее рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких!" – пожаловалась артистка.

Королева добавила, что "на всем постсоветском пространстве олицетворяет, как никто из артистической среды, колорит, темперамент, дух Украины".

"Всегда отмечаю и никогда не чуралась своего происхождения!" – заметила Королева.

Стоит отметить, что неделю назад Наталья Королева опозорилась поздравлением президента РФ Владимира Путина с днем рождения. У себя на странице в Instagram она разместила фото в компании одиозных российских певцов и самого Путина и написала: "С Днем рождения Владимир Владимирович!".

Напомним, в октябре 2016 года российской певице украинского происхождения Наталии Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева, СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину. Позже, в январе Королевой позволили прилететь в Киев на похороны ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.