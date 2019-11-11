Светлана Лобода оголила сочную грудь и живот (фото, видео)

Исполнительница продемонстрировала идеальный живот и зону декольте.

Опальная украинская певица Светлана Лобода покоряет своих поклонников эпатажными нарядами.

Читайте такжеТина Кароль поразила зрителей шоу "Танцы со звездами" своим внешним видом (фото, видео)

В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала ряд фото в stories. Так, на одном из них "суперзвезда" продемонстрировала фанам пышную грудь в ярко-красном платье с "экстремальным" декольте и высоким разрезом.

На втором снимке Лобода продемонстрировала идеально плоский живот, представ в коротком топе и шортах.

Также 37-летняя певица опубликовала фото и видео, на которых позирует в полный рост в шикарном платье, оголяющем ее бесконечно длинные ноги.

Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.