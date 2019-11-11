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Светлана Лобода оголила сочную грудь и живот (фото, видео)

12:18, 11 ноября 2019
Звезды
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Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала ряд фото в stories. Так, на одном из них "суперзвезда" продемонстрировала фанам пышную грудь в ярко-красном платье с "экстремальным" декольте и высоким разрезом. 

На втором снимке Лобода продемонстрировала идеально плоский живот, представ в коротком топе и шортах.

Также 37-летняя певица опубликовала фото и видео, на которых позирует в полный рост в шикарном платье, оголяющем ее бесконечно длинные ноги.

instagram.com/lobodaofficial

Goodmorning❤️ @bicholla_official

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.

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Теги: #фото#Светлана Лобода