СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год

У таких артистов, как Светлана Лобода, может быть по 2 - 3 выступления за вечер в декабре.

Спрос на звездные новогодние корпоративы упал пару лет назад. Многие компании считают немодным разбазаривать деньги и выставлять напоказ свою состоятельность.

Тем не менее желающих порадовать сотрудников, партнеров и клиентов достаточно. И ноябрь - самое лучшее время договориться с артистами о таких выступлениях. Журналисты КП узнали самые актуальные цены.

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У таких артистов, как Полина Гагарина, Дима Билан и Светлана Лобода, может быть по 2 - 3 выступления за вечер в декабре.

Билан и опальная украинская звезда Лобода стабильны последние два года: соответственно 50 тыс. евро и 70 тысяч евро. "Суперзвезду" часто приглашают выступать за границу, в этом случае прайс растет.

Алла Пугачева, например, рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке - цена в декабре может достигать и 300 тыс. евро. Но на Новый год Примадонна, как и Максим Галкин, никогда не работает.

Из попсовых узнаваемых певиц "недорого" берет за свои хиты украинская певица Анна Седокова - традиционные для нее до 10 тыс. евро.

Ранее СМИ сообщали, что после рождения второй дочери в мае 2018-го Светлана Лобода подняла свой гонорар. Если раньше Лободу можно было "заказать" на частное мероприятие за 75 тысяч евро, то теперь нужно выложить 100 тысяч.