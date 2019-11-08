Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)

Многие в комментариях отмечают, что новый образ молодит Лорак.

41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом и романа с 26-летним Егором Глебом решилась на кардинальную мену имиджа – звезда подстригла челку.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера (фото)

Новый образ артистка показала, опубликовав яркое фото на своей странице в Instagram. На нем Каролина позирует с новой прической - удлиненным каре с челкой, блузке в оригинальный принт и кожаной юбке.

Многие в комментариях отмечают, что новый образ молодит Лорак.

"С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!", - написала "дива".

Ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото и видео, на которых позирует в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.