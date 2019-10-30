"Скоро рот будет до ушей": Ани Лорак шокировала своим лицом (фото)

Поклонники предполагают, что Лорак увлеклась то ли "уколами красоты", то ли пластическими операциями.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото и видео, на которых позирует в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.

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Кадры артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Звезда поделилась снимками со съемки для бренда нижнего белья Intimissimi.

Поклонники Лорак обратили внимание на то, что лицо певицы очень изменилось: "В кого она превращается?!", "Скоро рот будет до ушей", "Зачем так себя уродовать", "Лицо изменилось", "Улыбка Буратино", "На Джокера похожа", "Рот уже, как у Сергея Зверева", "Это туфли или носки поверх туфелек?", "Старушка!".

Другие же, наоборот, начали хвалить "диву": "Какая красивая", "Звезда", "Леди в черном", "Богиня", "Прекрасная", "Как всегда, огонь", "Костюмчик просто демонический", "Глаз не оторвать", "Восхитительная".

Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.