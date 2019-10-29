Блондинка, брюнетка и в латексе: Настя Каменских показала три сексуальных образа (фото)
What’s your favorite look in my #Elefante? Comment 🖤 or 💙 or 💖 _____________ ¡Pero qué magníficos 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘴 hemos logrado crear! Cada uno destaca por su propio estilo, carácter y estado de ánimo, nos apetecería volver a probárnoslos 😍 Dejen sus comentarios y escriban cuál de las imágenes les ha impresionado más 🖤 | 💙 | 💖 _____________ Классные образы у нас получились. У каждого свой стиль, характер и настроение, прям снова хочется примерить😍 Напишите, какой вам понравился больше: 🖤 | 💙 | 💖 #NK #Elefante #Mexico #mexicocity #style #look #video #latinmusic #настякаменских #urban
Украинская певица Настя Каменских показала три смелых образа из своего нового клипа Elefante.
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Снимки опубликованы в ее Instagram.
На одном она позирует в образе кудрявой брюнетки, на следующем снимке она уже блондинка с каре, а на третьей фотографии Настя собрала волосы и привлекает внимание латексным купальником.
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