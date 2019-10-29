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Блондинка, брюнетка и в латексе: Настя Каменских показала три сексуальных образа (фото)

12:56, 29 октября 2019
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Украинская певица Настя Каменских показала три смелых образа из своего нового клипа Elefante.

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Снимки опубликованы в ее Instagram.

На одном она позирует в образе кудрявой брюнетки, на следующем снимке она уже блондинка с каре, а на третьей фотографии Настя собрала волосы и привлекает внимание латексным купальником.

Как сообщал УНИАН, MARUV и Jah Khalib выпустили дуэтную песню.

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Теги: #певица#Настя Каменских