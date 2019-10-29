цей матеріал доступний українською

MARUV и Jah Khalib выпустили дуэтную песню (видео)

11:47, 29 октября 2019
Кино и музыка
270 0
Один из треков был записан совместно с украинской певицей MARUV / Instagram MARUV

Популярный в Украине казахстанский рэпер Jah Khalib 29 октября выпустил новый альбом "Выход в свет". Один из треков был записан совместно с украинской певицей MARUV.

Композиция называется "По льду". 

Песня наполнена лирическими мотивами. MARUV  исполняет в ней припев.

Как сообщал УНИАН, совсем скоро у украинской певицы MARUV (Анна Корсун) должен выйти новый мини-альбом под названием Hellcat Story.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #MARUV