MARUV и Jah Khalib выпустили дуэтную песню (видео)

Jah Khalib 29 октября выпустил новый альбом "Выход в свет".

Популярный в Украине казахстанский рэпер Jah Khalib 29 октября выпустил новый альбом "Выход в свет". Один из треков был записан совместно с украинской певицей MARUV.

Композиция называется "По льду".

Песня наполнена лирическими мотивами. MARUV исполняет в ней припев.

Как сообщал УНИАН, совсем скоро у украинской певицы MARUV (Анна Корсун) должен выйти новый мини-альбом под названием Hellcat Story.