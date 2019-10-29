MARUV и Jah Khalib выпустили дуэтную песню (видео)
11:47, 29 октября 2019Кино и музыка
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Jah Khalib 29 октября выпустил новый альбом "Выход в свет".
Один из треков был записан совместно с украинской певицей MARUV / Instagram MARUV
Популярный в Украине казахстанский рэпер Jah Khalib 29 октября выпустил новый альбом "Выход в свет". Один из треков был записан совместно с украинской певицей MARUV.
Композиция называется "По льду".
Песня наполнена лирическими мотивами. MARUV исполняет в ней припев.
Как сообщал УНИАН, совсем скоро у украинской певицы MARUV (Анна Корсун) должен выйти новый мини-альбом под названием Hellcat Story.
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