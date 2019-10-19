Светлана Лобода соблазнила сеть провокационными позами (фото)
20:39, 19 октября 2019Звезды
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Артистка показала, как готовится к выступлениям.
Лобода позирует в окружении мужчин из подтанцовки / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанов не только новыми песнями, но и эпатажными снимками.
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Так, в этот раз в Instagram артистки появилась серия фото с репетиций, на которых "суперзвезда" позирует в сексуальных позах. Внимание на себя в кадре обращают и позы Лободы, и ее идеальная фигура.
"Сегодня шоу "Суперзвезда", - коротко подписала серию соблазнительных кадров поп-звезда.
Многие фаны Светланы в восторге от того, как она выглядит, в комментариях они оставили ей массу комплиментов.
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
Ранее певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.
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