Светлана Лобода соблазнила сеть провокационными позами (фото)

Артистка показала, как готовится к выступлениям.

Опальная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанов не только новыми песнями, но и эпатажными снимками.

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Так, в этот раз в Instagram артистки появилась серия фото с репетиций, на которых "суперзвезда" позирует в сексуальных позах. Внимание на себя в кадре обращают и позы Лободы, и ее идеальная фигура.

"Сегодня шоу "Суперзвезда", - коротко подписала серию соблазнительных кадров поп-звезда.

Многие фаны Светланы в восторге от того, как она выглядит, в комментариях они оставили ей массу комплиментов.

Ранее певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.