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Лобода заинтриговала сеть совместным снимком с Тиллем Линдеманном

08:26, 18 октября 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.

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Светлана Лобода кратко подписала фотографию: «Мой день». При этом она поставила хештег: «Моя ночь».

Отметим, что звезда упорно не хотела рассказывать о своём возлюбленном. При этом Тилля Линдеманна в последнее время стали очень часто видеть в России. В том числе и на выступлениях Светланы Лободы.

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Теги: #Светлана Лобода#Тилль Линдеман