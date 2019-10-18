Лобода заинтриговала сеть совместным снимком с Тиллем Линдеманном
08:26, 18 октября 2019Звезды
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Светлана Лобода кратко подписала фотографию: «Мой день».
мой день ❤️ #мояночь 🐒
Певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.
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Светлана Лобода кратко подписала фотографию: «Мой день». При этом она поставила хештег: «Моя ночь».
Отметим, что звезда упорно не хотела рассказывать о своём возлюбленном. При этом Тилля Линдеманна в последнее время стали очень часто видеть в России. В том числе и на выступлениях Светланы Лободы.
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