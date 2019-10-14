"Такая крошечная!": Подкопаева растрогала сеть нежным фото новорожденной дочери

Гимнастка родила дочь 19 сентября.

41-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз познала радость материнства – 19 сентября гимнастка родила дочь. Отцом малышки стал возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Дубинский - к слову, это первый общий ребенок пары.

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Спортсменка уже воспитывает двоих детей – 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного.

На своей странице в Instagram Лилия поделилась нежным черно-белым фото, которое вызвало волну умиления у пользователей сети. На снимке счастливый Дубинский трогательно держит новорожденную дочурку на руках и счастливо улыбается ей.

"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", – прокомментировала очаровательный кадр Подкопаева.