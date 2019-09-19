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Девичья сила: новоиспеченная мамочка Подкопаева показала новорожденного малыша и намекнула на пол ребенка (фото, видео)

17:05, 19 сентября 2019
Звезды
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Украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сегодня родила ребенка своему мужу, бизнесмену Игорю Дубинскому, впервые прокомментировала это событие.

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На своей странице в Instagram спортсменка разместила милое фото с роддома в обнимку с малышом.

"UNIVERSE", - подписала Подкопаева фото и продолжила его хештегами #magicmoments #loveisintheair #girlpower, из чего можно предположить: у звездной пары родилась девочка.

UNIVERSE ✨ _________ #magicmoments #loveisintheair #girlpower

Сообщение, распространенный LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Как сообщал УНИАН, олимпийская чемпионка стала мамой в третий раз. Также она воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю родную дочь Каролину.

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Теги: #Лилия Подкопаева