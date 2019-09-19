Девичья сила: новоиспеченная мамочка Подкопаева показала новорожденного малыша и намекнула на пол ребенка (фото, видео)
Украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сегодня родила ребенка своему мужу, бизнесмену Игорю Дубинскому, впервые прокомментировала это событие.
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На своей странице в Instagram спортсменка разместила милое фото с роддома в обнимку с малышом.
"UNIVERSE", - подписала Подкопаева фото и продолжила его хештегами #magicmoments #loveisintheair #girlpower, из чего можно предположить: у звездной пары родилась девочка.
Как сообщал УНИАН, олимпийская чемпионка стала мамой в третий раз. Также она воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю родную дочь Каролину.