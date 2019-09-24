Герцогиня Сассекская появилась на публике в голубом платье-рубашке и без помолвочного кольца (фото)

Сегодня у герцога и герцогини Сассекских второй день тура Южной Африкой.

Программа первого дня южноафриканского тура принца Гарри и Меган, как и предполагалось, была довольно насыщенной.

Так, после посещения одного из самых криминальных районов Кейптауна, где им провели мастер-класс по самообороне, герцоги Сассекские отправились в Музей шестого квартала. В заведении пара познакомилась с экспонатами и интерактивной картой, которые рассказывают про этот район города и его жителей, пишет ТСН.

Ознакомившись с историей самого криминального района, пара была приглашена на музыкальную выставку с участием местных музыкантов.

Для выхода Меган на этот раз выбрала, уже знакомое платье-рубашку голубого цвета от бренда Veronica Beard, которую надевала в прошлом году во время визита в Королевство Тонга. Дополнила свой летний образ Меган босоножками на танкетке от Castaner.

Интересно, что обязательным пунктом программы тура была встреча с жителями квартала, которые угостили королевскую чету национальными блюдами и обсудили с ними актуальные проблемы.

В то же время, во время посещения музея District Six в Кейптауне, журналисты обратили внимание на то, что герцогиня сняла свое помолвочное кольцо с россыпью бриллиантов и камнем из Ботсваны и надела только обручальное кольцо. С какой целью это сделала герцогиня, чтобы обезопасить себя или быть ближе к народу, неизвестно.

Напомним, королевский тур герцога и герцогини Сассекских Южной Африкой стартовал 23 сентября и продлится до 2 октября. В рамках этого тура чета посетит 4 страны и 36 различных мероприятий. Это первый тур, в который Меган и Гарри отправились не вдвоем, а уже втроем - вместе со своим 4-месячным сыном Арчи. Малыша, который родился 6 мая 2019 года, взяли с собой в 10-дневную поездку. Помогать с ребенком герцогине будет няня, которая также отправилась в тур вместе с ними.

Надеемся, герцогиня и принц возьмут сына Арчи хотя бы на одно мероприятие в рамках этого тура и покажут публике, как их сын подрос. Также ожидаем увидеть много разных образов герцогини Меган, в том числе и в одежде из ее коллекции для Smart Works, которую недавно герцогиня представила в рамках первого мероприятия после официального выхода из декрета в Лондоне.