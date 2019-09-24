Первый тур с младенцем: принц Гарри с женой и 5-месячным сыном поехали в Африку (фото, видео)

Первой страной, куда они отправились, стала ЮАР.

Принц Гарри с женой Меган Маркл и 5-месячным сыном Арчи поехали в Африку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Королевское семейство проведет там целых 10 дней. И первой страной, куда они отправились, стала ЮАР. Там Гарри и Меган посетили местную школу. Дети изрядно обрадовались появлению герцогов Сассекских, приветствовали их танцами в национальных костюмах.

Сына Арчи с собой не брали, его оставили с няней в доме, где они остановились.

Для своего первого выхода в рамках тура герцогиня выбрала черно-белое платье-халат от бренда Mayamiko из Малави за 69 фунтов. В наряда было достаточно откровенное декольте.

Отметим, что и у Меган, и Гарри журналисты заметили одинаковые браслеты с бусинами, на которых было написано слово "Justice", что в переводе означает «справедливость».