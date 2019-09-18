Вера Брежнева покорила сеть идеальной фигурой и внушительным декольте (фото)
12:26, 18 сентября 2019Звезды
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37-летняя исполнительница щеголяет в откровенных нарядах.
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева в последнее время усиленно следит за питанием и занимается спортом. Результатами своей работы она радует поклонников, выходя на сцену в нарядах, подчеркивающих ее худобу.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых она предстала на сцене в серебристом топе с внушительным декольте и голубой юбке из перьев. В этом наряде Брежнева оголила зону декольте и плоский животик.
Дополнила образ поп-звезда массивными сережками-кольцами и распущенными волосами.
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa
Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.
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