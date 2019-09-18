цей матеріал доступний українською

Вера Брежнева покорила сеть идеальной фигурой и внушительным декольте (фото)

12:26, 18 сентября 2019
Звезды
869 0
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева в последнее время усиленно следит за питанием и занимается спортом. Результатами своей работы она радует поклонников, выходя на сцену в нарядах, подчеркивающих ее худобу.

Читайте такжеОгромная грудь экс-"виагры" взбудоражила сеть (фото)

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых она предстала на сцене в серебристом топе с внушительным декольте и голубой юбке из перьев. В этом наряде Брежнева оголила зону декольте и плоский животик.

Дополнила образ поп-звезда массивными сережками-кольцами и распущенными волосами. 

Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Вера Брежнева