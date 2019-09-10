Вера Брежнева впечатлила фигурой в стильном образе (фото)

В кадре Брежнева предстала в черном платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует за рулем мотороллера, выставив одну стройную ножку. В кадре Брежнева предстала в черном платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру.

Дополнила образ экс-"виагра" стильной сумочкой с анималистическим принтом, солнцезащитными очками и черными минималистичными босоножками.

"Поехали кататься", - подписала снимок Брежнева.

Ранее экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.