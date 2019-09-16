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Лобода обнажила длинные ноги в самолете (фото)

14:33, 16 сентября 2019
Звезды
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Светлана Лобода / Скриншот

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На фото, распространенном в Instagram, артистка сидит на кожаном кресле с заложенными на стол ногами. На певице – бирюзовая кофточка, короткие джинсовые шорты и кроссовки.

Образ звезда украсила роскошным букетом нежных ромашек и тюльпанов и черными солнцезащитными очками.

В подписи певица попросила фанатов самим придумать название снимка.

Ранее эпатажная Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала стильный образ.

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Теги: #Инстаграм#Лобода