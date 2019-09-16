Лобода обнажила длинные ноги в самолете (фото)

На фото – счастливая певица с роскошным нежным букетом.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фотографии с очередной мини-фотосессии в салоне частного самолета. Читайте такжеВера Брежнева "засветила" трусики в прозрачной комбинации (фото) На фото, распространенном в Instagram, артистка сидит на кожаном кресле с заложенными на стол ногами. На певице – бирюзовая кофточка, короткие джинсовые шорты и кроссовки. Образ звезда украсила роскошным букетом нежных ромашек и тюльпанов и черными солнцезащитными очками. В подписи певица попросила фанатов самим придумать название снимка. Ранее эпатажная Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала стильный образ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter