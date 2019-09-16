Лобода обнажила длинные ноги в самолете (фото)
14:33, 16 сентября 2019Звезды
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На фото – счастливая певица с роскошным нежным букетом.
Светлана Лобода / Скриншот
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фотографии с очередной мини-фотосессии в салоне частного самолета.
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На фото, распространенном в Instagram, артистка сидит на кожаном кресле с заложенными на стол ногами. На певице – бирюзовая кофточка, короткие джинсовые шорты и кроссовки.
Образ звезда украсила роскошным букетом нежных ромашек и тюльпанов и черными солнцезащитными очками.
В подписи певица попросила фанатов самим придумать название снимка.
Ранее эпатажная Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала стильный образ.
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