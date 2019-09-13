Светлана Лобода в мини-шортах показала идеальную фигуру (фото)

На снимке Лобода с макияжем и распущенными волосами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала стильный образ.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в черных мини-шортах, золотистой блузке и черном тренче. Дополнила образ "суперзвезда" стильными кофейными ботильонами.

Такой наряд демонстрирует длинные ножки своей обладательницы. На снимке Лобода с макияжем и распущенными волосами.

"Вчера был прекрасный вечер). Танцевали)", - подписала фото певица.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила фантазию фанатов новым провокационным снимком, на котором "засветила" пышную грудь.