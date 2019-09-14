"Красивее невесты": Лобода в откровенном наряде пришла на свадьбу Собчак (фото, видео)

На свадьбе певица исполнила несколько своих песен.

Украинскую певицу Светлану Лободу пригласили на свадьбу популярной российской телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

На мероприятие певица выбрала весьма откровенный наряд: черное платье с открытой спиной и огромным разрезом, оголяющим ногу.

На свадьбе певица исполнила несколько своих песен. Для выступления Лобода выбрала еще более откровенный наряд с глубоким декольте и голыми ногами.

Фото и видео певица опубликовала у себя в Instagram. Подписчики в комментариях отметили, что Лобода выглядит красивее самой невесты.

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"На свадьбе неприлично быть красивее невесты", "Идеал", "Богиня", "Стильный образ", "Тот случай, когда красивее невесты", "Вот это разрез! Беда, смотреть спокойно не могу", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Свадьба была оформлена в готическом стиле, а из ЗАГСа пара уехала на катафалке.