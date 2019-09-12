"Вот это да!": Светлана Лобода удивила фото с маленькой дочкой

Снимок на момент публикации новости уже набрал более 40 тысяч лайков.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала трогательное фото со своей младшей дочерью Тильдой.

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Снимок с малышкой артистка опубликовала в Instagram. На нем изображены руки самой Лободы и голова маленькой Тильды. На фото "суперзвезда" решила выделить свои сочные губы, вместив их в кадр.

"Моя Тильда", - подписала нежный снимок Светлана и сопроводила пост сердечком.

"Столько волос?!! Она же совсем малышка ещё. Вот это да! Вот это шевелюра!", - пишут в комментариях к фото.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила фантазию фанатов новым провокационным снимком, на котором "засветила" пышную грудь.