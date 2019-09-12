цей матеріал доступний українською

"Вот это да!": Светлана Лобода удивила фото с маленькой дочкой

14:25, 12 сентября 2019
Звезды
290 0
Лобода позировала с дочкой / instagram.com/lobodaofficial

Читайте также"Бабка, хватит народ смешить": Алла Пугачева показала ночное фото в пеньюаре

Снимок с малышкой артистка опубликовала в Instagram. На нем изображены руки самой Лободы и голова маленькой Тильды. На фото "суперзвезда" решила выделить свои сочные губы, вместив их в кадр.

"Моя Тильда", - подписала нежный снимок Светлана и сопроводила пост сердечком.

"Столько волос?!! Она же совсем малышка ещё. Вот это да! Вот это шевелюра!", - пишут в комментариях к фото.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила фантазию фанатов новым провокационным снимком, на котором "засветила" пышную грудь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода