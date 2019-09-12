"Вот это да!": Светлана Лобода удивила фото с маленькой дочкой
14:25, 12 сентября 2019Звезды
290 0
Снимок на момент публикации новости уже набрал более 40 тысяч лайков.
Лобода позировала с дочкой / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала трогательное фото со своей младшей дочерью Тильдой.
Читайте также"Бабка, хватит народ смешить": Алла Пугачева показала ночное фото в пеньюаре
Снимок с малышкой артистка опубликовала в Instagram. На нем изображены руки самой Лободы и голова маленькой Тильды. На фото "суперзвезда" решила выделить свои сочные губы, вместив их в кадр.
"Моя Тильда", - подписала нежный снимок Светлана и сопроводила пост сердечком.
"Столько волос?!! Она же совсем малышка ещё. Вот это да! Вот это шевелюра!", - пишут в комментариях к фото.
Ранее Светлана Лобода взбудоражила фантазию фанатов новым провокационным снимком, на котором "засветила" пышную грудь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter