"Оденьте меня уже": Светлана Лобода приоткрыла интимную часть тела на фото

В кадре видна грудь "суперзвезды" за счет интересного кроя наряда - шнуровки по бокам.

Сексуальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила фантазию фанатов новым провокационным снимком, на котором "засветила" пышную грудь.

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Фото опубликовано на странице артистки в Instagram. На нем она позирует в черном откровенном платье, стоя в профиль к камере. Так, в кадре видна грудь "суперзвезды" за счет интересного кроя наряда - шнуровки по бокам. Также на фото видны стройные ножки Лободы.

Дополнила дерзкий образ певица кольцами и браслетами на руках, а также небрежно распущенными волосами.

"Бесконечные примерки... Девочки, оденьте меня уже", - подписала сексуальный кадр Светлана.

Ранее Светлана Лобода поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой, известным под псевдонимом Артур Пирожков.