Умер исполнитель песни "Снег кружится" (видео)

Прощание с певцом пройдет в понедельник, 9 сентября.

Исполнитель песни «Снег кружится», певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания.

Об этом агентству «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.

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«Да, это правда, Петерсон скончался. У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», - сказала Путра.

Она добавила, что прощание пройдет в понедельник, 9 сентября.

Петерсон исполнил песни «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и многие другие. Он был участником вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».

Как сообщалось, в начале августа ушел из жизни певец Вилли Токарев – исполнитель хита «Небоскребы».