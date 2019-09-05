СМИ: Собчак готовится к свадьбе и рождению второго ребенка

По информации СМИ, свадьба пройдет в самом центре Москвы. Гостей будут угощать дорогими деликатесами.

Российски СМИ заговорили о второй беременности журналистки и экс-кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак.

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Также сообщается, что уже в этом месяце Собчак и ее возлюбленный, режиссер Константин Богомолов сыграют свадьбу. Как сообщает "Стархит", торжество запланировано на 13 сентября.

По информации издания, свадьба пройдет в самом центре Москвы - Петровском пассаже. Гостей будут угощать дорогими деликатесами.

Поклонники телеведущей заметили ее округлившийся живот и предполагают, что именно поэтому пара решила пожениться так быстро. Ведь Собчак только в июне этого года официально развелась со своим бывшим мужем Максимом Виторганом. Эту информацию подтверждают и некоторые СМИ.

"Нам прилетела просто чудеснейшая новость из серии "Нам пишут". Ксюша Собчак и Константин Богомолов ожидают ребёнка! Не связано ли столь быстрое предложение руки и сердца с грядущим пополнением?", - пишут в Telegram-канале Dark Cosmo.

Отметим, что ни Собчак, ни Богомолов информацию о свадьбе и беременности журналистки не комментируют.