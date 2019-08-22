Звезда "Крестного отца" признался в потере девственности с Мэрилин Монро в 15 лет

Актер Джанни Руссо рассказал, что они не вылезали из постели все выходные.

Актер Джанни Руссо, сыгравший в первых двух фильмах трилогии «Крестный отец, признался, что в 15 лет потерял девственность с 33-летней Мэрилин Монро.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на биографию актера «Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино».

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По его словам, знакомство с актрисой произошло в парикмахерской, где он тогда работал. Позже Монро пригласила Руссо к себе в отель. Секс-символ вышла к нему в белом полотенце с бокалом шампанского и предложила принять ванну.

«Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило», - отметил он.

Руссо рассказал, что они не вылезали из постели все выходные, а в понедельник ему пришлось вернуться на работу. Впоследствии их роман продолжился.

В той же биографии Руссо предположил, что Монро была убита братом президента США Джона Кеннеди, не желавшим, чтобы общественность узнала о романе главы государства и актрисы.

Напомним, Джанни Руссо дебютировал в кино в первых двух фильмах трилогии «Крестный отец», сыграв Карло Рицци.

Как сообщал УНИАН, на аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера. В частности, был продан экземпляр первого выпуска издания с Мерлин Монро на обложке. Лот ушел за $31,2 тысяч.