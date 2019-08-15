Перенес операцию: появились новые данные о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна
15:29, 15 августа 2019Звезды
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Состояние Джигарханяна остаётся стабильно тяжёлым - у артиста сложная форма аритмии.
Врачи установили ему сложный кардиостимулятор последнего поколения / kino-teatr.ru
Российский актер Армен Джигарханян сегодня утром перенёс операцию - актёр находится в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Врачи установили ему сложный кардиостимулятор последнего поколения. Всё прошло в штатном режиме, Джигарханян находится в сознании. Но состояние остаётся стабильно тяжёлым - у артиста сложная форма аритмии.
Как сообщал УНИАН, вчера российский актер Армен Джигарханян попал в реанимацию.
Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.
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