Светлана Лобода показала нежное фото с поцелуем в щеку
21:54, 16 августа 2019Звезды
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В кадре исполнительница предстала в образе total black.
Лобода показала милое фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов новым фото, на котором запечатлена с известным дизайнером.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует на фоне самолета с известным грузинским и украинским дизайнером Бичолой Тетрадзе.
Интересно, что в кадре Лобода целует Тетрадзе в щеку. Оба предстали в образе total black. "Пока, Монако, привет, Сардиния", - написала "суперзвезда" в подписи к милому снимку.
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