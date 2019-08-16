Светлана Лобода показала нежное фото с поцелуем в щеку

В кадре исполнительница предстала в образе total black.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов новым фото, на котором запечатлена с известным дизайнером.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует на фоне самолета с известным грузинским и украинским дизайнером Бичолой Тетрадзе.

Интересно, что в кадре Лобода целует Тетрадзе в щеку. Оба предстали в образе total black. "Пока, Монако, привет, Сардиния", - написала "суперзвезда" в подписи к милому снимку.

Ранее Настя Каменских позировала в бикини для фото, прикрыв причинное место кругом для плавания.