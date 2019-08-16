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Светлана Лобода показала нежное фото с поцелуем в щеку

21:54, 16 августа 2019
Звезды
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Лобода показала милое фото / instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует на фоне самолета с известным грузинским и украинским дизайнером Бичолой Тетрадзе. 

Интересно, что в кадре Лобода целует Тетрадзе в щеку. Оба предстали в образе total black. "Пока, Монако, привет, Сардиния", - написала "суперзвезда" в подписи к милому снимку.

Ранее Настя Каменских позировала в бикини для фото, прикрыв причинное место кругом для плавания.

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Теги: #фото#Светлана Лобода