Настя Каменских в бикини прикрыла причинное место кругом для плавания (фото)
17:58, 15 августа 2019Звезды
1064 0
Исполнительница решила поднять фанам настроение своим ярким фото у бассейна.
Каменских не перестает радовать фото в купальниках / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала фанов свежим снимком в бикини.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в черном раздельном купальнике у бассейна. В руках поп-звезда держит круг для плавания в блестки.
Читайте такжеТина Кароль "засветила" соски на фото
"Сегодня такой пасмурный день, а до конца лета хочется еще насладиться сполна солнышком. Радует это солнечное фото и мысли об отдыхе у бассейна! Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф!", - написала Каменских в посте.
"Баба - огонь!", "Какая хорошенькая", "Красотка", "Солнышко", - пишут в комментариях к фото.
Ранее Настя Каменских поделилась серией эротических фото, на которых она позирует в полупрозрачном белье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter