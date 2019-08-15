Настя Каменских в бикини прикрыла причинное место кругом для плавания (фото)

Исполнительница решила поднять фанам настроение своим ярким фото у бассейна.

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала фанов свежим снимком в бикини.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в черном раздельном купальнике у бассейна. В руках поп-звезда держит круг для плавания в блестки.

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"Сегодня такой пасмурный день, а до конца лета хочется еще насладиться сполна солнышком. Радует это солнечное фото и мысли об отдыхе у бассейна! Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф!", - написала Каменских в посте.

"Баба - огонь!", "Какая хорошенькая", "Красотка", "Солнышко", - пишут в комментариях к фото.

Ранее Настя Каменских поделилась серией эротических фото, на которых она позирует в полупрозрачном белье.