Дорофеева поделилась соблазнительным фото и рассказала, как потеряла одежду

Чемодан с вещами певицы не долетел из Турции.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вновь осталась без концертных костюмов.

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Певица прилетела на выступление в Одессу из Турции, но её чемодан не долетел. При чем, как рассказала Дорофеева у себя в Instagram, такая ситуация случается с ней уже третий раз за месяц.

Однако певица смогла выкрутиться из ситуации. Дорофеева опубликовала соблазнительное селфи, на котором продемонстрировала свой концертный образ.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в футболке и чулках пожаловалась на подписчиков.