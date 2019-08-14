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Дорофеева поделилась соблазнительным фото и рассказала, как потеряла одежду

09:33, 14 августа 2019
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Дорофеева рассказала, как потеряла одежду / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица прилетела на выступление в Одессу из Турции, но её чемодан не долетел. При чем, как рассказала Дорофеева у себя в Instagram, такая ситуация случается с ней уже третий раз за месяц.

Однако певица смогла выкрутиться из ситуации. Дорофеева опубликовала соблазнительное селфи, на котором продемонстрировала свой концертный образ.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в футболке и чулках пожаловалась на подписчиков.

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Теги: #Надя Дорофеева