Дорофеева в футболке и чулках пожаловалась на подписчиков (фото)

Певица пообещала банить всех, кто пишет гадости в комментариях.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева пожаловалась на своих подписчиков, которые пишут гадости в комментариях.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в бежевой oversize-футболке, шляпе и чулках.

"Бан за вашу "адекватную" оценку моей внешности и внешности моих родных и друзей! Это мой Личный аккаунт для всех, кому я интересна. А тем, из кого выходит негатив и желчь - тут не место! И личная просьба, пожалуйста, не пишите негатив детям! Они по - настоящему страдают из-за ваших таких оценок! Мир меняется, мы вместе с ним ! Мы наконец - то начали говорить о толерантности, экологии, помощи нуждающимся и ещё много о чем. Давайте теперь станем немного добрее и тут, в мире интернета", - подписала фото Дорофеева.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте.