Кожа и "леопард": Лобода похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

Для фотосессии Лобода выбрала цельный купальник с леопардовым принтом и черный купальник от Versace.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на пляже.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на которых она позирует в разных купальниках и кожанной куртке на фоне моря. Для фотосессии Лобода выбрала цельный купальник с леопардовым принтом и черный купальник от Versace.

"Обалденно выглядите", "Какая же вы идеальная", "Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа", "Нереальная", "Горячо", "Русская Мадонна", - отреагировали на фото в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте.