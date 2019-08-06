Кожа и "леопард": Лобода похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)
13:52, 06 августа 2019Звезды
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Для фотосессии Лобода выбрала цельный купальник с леопардовым принтом и черный купальник от Versace.
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на пляже.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, на которых она позирует в разных купальниках и кожанной куртке на фоне моря. Для фотосессии Лобода выбрала цельный купальник с леопардовым принтом и черный купальник от Versace.
"Обалденно выглядите", "Какая же вы идеальная", "Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа", "Нереальная", "Горячо", "Русская Мадонна", - отреагировали на фото в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте.
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