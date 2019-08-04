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Лобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте (видео)

15:06, 04 августа 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода во время отдыха на яхте решила порадовать фанатов ярким видео. Певица станцевала в одном купальнике.

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Видео опубликовано в Instagram певицы.

Лобода на видео эротично танцует в одном купальнике вместе с двумя девушками из ее подтанцовки.

"Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?", - подписала ролик певица.

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Теги: #певица#Светлана Лобода