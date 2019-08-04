Лобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте (видео)

Лобода на видео эротично танцует в одном купальнике вместе с двумя девушками из ее подтанцовки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram разминка перед вечерним концертом🤷‍♀️🚿 а как разминаешься ты ?😁😁😎 @katya_kuzmenko1 @kaktusdasha Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Авг 2019 в 2:17 PDT Украинская певица Светлана Лобода во время отдыха на яхте решила порадовать фанатов ярким видео. Певица станцевала в одном купальнике. Читайте такжеНастя Каменских на яхте показала пышные формы (фото) Видео опубликовано в Instagram певицы. Лобода на видео эротично танцует в одном купальнике вместе с двумя девушками из ее подтанцовки. "Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?", - подписала ролик певица.

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