Располневшая Beyonce пришла на премьеру фильма "Король лев" и поцеловалась с принцем Гарри (фоторепортаж)

На ней было золотое платье с разрезом до бедра от бренда Cong Tri, которое подчеркивало располневшие ноги и руки певицы.

37-летняя r'n'b дива Beyonce приехала в кинотеатр Одеон в весьма откровенном образе. На ней было золотое платье с разрезом до бедра от бренда Cong Tri, которое подчеркивало располневшие ноги и руки певицы.

Образ певицы дополнял блестящий круглый клатч и босоножки в цвете металлик на высоких каблуках.

Бейонсе шла за руку вместе с супругом Джеем-Зи, который был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. Из украшений в образе певицы также были красивые серьги из драгоценных камней.

Как сообщал УНИАН, агентом 007 в новом фильме про Бонда станет темнокожая женщина.