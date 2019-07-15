Располневшая Beyonce пришла на премьеру фильма "Король лев" и поцеловалась с принцем Гарри (фоторепортаж)
15:06, 15 июля 2019Звезды
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На ней было золотое платье с разрезом до бедра от бренда Cong Tri, которое подчеркивало располневшие ноги и руки певицы.
Beyonce, принц Гарри, Меган Маркл и Jay Z / REUTERS
37-летняя r'n'b дива Beyonce приехала в кинотеатр Одеон в весьма откровенном образе. На ней было золотое платье с разрезом до бедра от бренда Cong Tri, которое подчеркивало располневшие ноги и руки певицы.
Образ певицы дополнял блестящий круглый клатч и босоножки в цвете металлик на высоких каблуках.
Бейонсе шла за руку вместе с супругом Джеем-Зи, который был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. Из украшений в образе певицы также были красивые серьги из драгоценных камней.
Как сообщал УНИАН, агентом 007 в новом фильме про Бонда станет темнокожая женщина.
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