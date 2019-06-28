"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников (фото)

Артистка предстала в ярком плаще и улыбалась, но усталость так и не скрыла.

Известная певица Алла Пугачева показала, как радуется дождливой погоде, примерив яркий желтый плащ.

Свежее фото Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram, написав: "Немного солнца в холодной воде".

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В кадре артистка предстала в черных штанах и футболке, желтом плаще и черной кепке. Алла Борисовна выглядит похудевшей и уставшей.

Отметим, что поклонники моментально отреагировали на ее новый снимок, оставив под кадром разные комментарии — от слов восхищения внешностью и стилем Пугачевой до откровенных оскорблений.

"Алла Борисовна, выглядите супер круто", "Как она постарела, Боже. Жалко. Прямо такое ощущение, что еле стоит", "Аллочка, вы обворожительна", "Что, кляча, хочешь молодеть?", "Уставший взгляд не спрячешь ни за какой улыбкой", "Модная", - пишут фаны.

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.