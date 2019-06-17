"Эротично": Алла Пугачева появилась в образе женщины-вамп (фото)

Примадонна показала снимок, на котором позирует с броским макияжем.

Сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.

Снимок Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. "Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала фото Алла Борисовна.

Читайте такжеАлла Пугачева показала милое семейное видео

Пользователи сети бурно отреагировали на яркий снимок Пугачевой. Фанам понравился и новый, более темный, цвет волос певицы, и яркая помада. "Отлично выглядите", "Глаза, как космос", "Алла Борисовна, глаз не оторвать!", - пишут в комментариях.

На фото отреагировали и звездные коллеги Примадонны: Лобода, Лазарев и бывший муж Филипп Киркоров, который оставил смайлик в виде огня. А Наташа Королева написала "Эротично".

Ранее черно-белое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть. Его опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин. Многие фаны подумали, что с артисткой что-то случилось либо вовсе она умерла.