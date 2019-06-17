цей матеріал доступний українською

"Эротично": Алла Пугачева появилась в образе женщины-вамп (фото)

05:57, 17 июня 2019
Звезды
212 0
Пугачева умеет удивлять фанов /fan-club-alla.ru

Снимок Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. "Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала фото Алла Борисовна. 

Читайте такжеАлла Пугачева показала милое семейное видео

Пользователи сети бурно отреагировали на яркий снимок Пугачевой. Фанам понравился и новый, более темный, цвет волос певицы, и яркая  помада. "Отлично выглядите", "Глаза, как космос", "Алла Борисовна, глаз не оторвать!", - пишут в комментариях.

На фото отреагировали и звездные коллеги Примадонны: Лобода, Лазарев и бывший муж Филипп Киркоров, который оставил смайлик в виде огня. А Наташа Королева написала "Эротично".

instagram.com/alla_orfey

Ранее черно-белое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть. Его опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин. Многие фаны подумали, что с артисткой что-то случилось либо вовсе она умерла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева