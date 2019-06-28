Скромная Леся Никитюк появилась в мамином платье (фото)

Телеведущая показала кадр из родного города - Хмельницкого.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк не устает радовать поклонников своими фотографиями.

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В этот раз телезвезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в перешитом мамином платье (ему, по словам Леси, 34 года) в цветочный принт.

В кадре Никитюк предстала в весьма скромном образе: зона декольте не слишком открыта, а платье, хоть и мини, но прикрывает прелести звезды.

"Мой прекрасный город, который развивается и становится еще красивее! Люблю "Хм". К стати, всех с праздником", - написала телеведущая.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк снялась в сексуальном наряде и поделилась снимком в сети.