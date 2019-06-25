Леся Никитюк блеснула грудью в платье с экстремальным декольте (фото)
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк снялась в сексуальном наряде и поделилась снимком в сети.
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Своим откровенным стильным образом ведущая щегольнула на своей странице в Instagram в stories. На нем она позирует в блестящем серебристо-лавандовом платье с открытым животом и очень глубоким декольте.
В кадрах звезда предстала на фоне роскошных авто премиум-класса - Ford Mustang, Bentley и Mercedes.
Одни пользователи сети отметили, что Никитюк выглядит восхитительно, другие раскритиковали ее излишне откровенный наряд.
Всіх давно мучає питання!!! Хто ще з зірок шоу-бізнесу піде в політику... І На шо пересяде #ladyLe?!? Як думаєте яка тачка мені підходить???голосуєм в коментах🥰🔥 1. Ford Mustang 2. Bentley(запомнить як пишеться😆) 3.Mercedes-Benz SL500 Для любителів поганяти 👉 @exotic_cars_ua Ребята, какая тачка мне подходит??? Голосуем-1,2,3🙌🏻 #лесяникитюк #cars #exotic_cars
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