Леся Никитюк блеснула грудью в платье с экстремальным декольте (фото)

На фото звезда позирует в очень коротком платье.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк снялась в сексуальном наряде и поделилась снимком в сети.

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Своим откровенным стильным образом ведущая щегольнула на своей странице в Instagram в stories. На нем она позирует в блестящем серебристо-лавандовом платье с открытым животом и очень глубоким декольте.

В кадрах звезда предстала на фоне роскошных авто премиум-класса - Ford Mustang, Bentley и Mercedes.

Одни пользователи сети отметили, что Никитюк выглядит восхитительно, другие раскритиковали ее излишне откровенный наряд.

Ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Я же мать". В кадрах можно увидеть жесткий дэнс, литры шампанского, трюки на байке и даже Седокову без трусов.