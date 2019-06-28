"Что с лицом?": Ани Лорак попала под шквал критики из-за нового фото
13:25, 28 июня 2019Звезды
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Артистку раскритиковали и из-за новой песни, и из-за внешности.
На фото Лорак выглядит счастливой / instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети новым снимком, на котором она запечатлена с двумя милыми собаками.
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На опубликованном в Instagram фото артистка рядом с собачками выглядит очень счастливой. Новая прическа ей к лицу.
"Спасибо всем, кто успел прослушать мою новую песню "Я в любви". Совсем скоро ещё один сюрприз – невероятное, летнее видео", - заинтриговала Ани Лорак фанов.
Но в комментариях - много негатива и из-за новой композиции артистки, и из-за ее внешности: "Новая песня совсем не зацепила", "Объективно песня на троечку", "Что с лицом?", "На Джокера похожа. Кто ей рот так распер?", "Плохо выглядите".
Ранее украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием "Я в любви", откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.
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