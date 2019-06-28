"Что с лицом?": Ани Лорак попала под шквал критики из-за нового фото

Артистку раскритиковали и из-за новой песни, и из-за внешности.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети новым снимком, на котором она запечатлена с двумя милыми собаками.

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На опубликованном в Instagram фото артистка рядом с собачками выглядит очень счастливой. Новая прическа ей к лицу.

"Спасибо всем, кто успел прослушать мою новую песню "Я в любви". Совсем скоро ещё один сюрприз – невероятное, летнее видео", - заинтриговала Ани Лорак фанов.

Но в комментариях - много негатива и из-за новой композиции артистки, и из-за ее внешности: "Новая песня совсем не зацепила", "Объективно песня на троечку", "Что с лицом?", "На Джокера похожа. Кто ей рот так распер?", "Плохо выглядите".

Ранее украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием "Я в любви", откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.