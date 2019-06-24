Анна Седокова появилась без трусов в новом клипе "Я же мать" (видео)

Режиссером клипа Седоковой стал Алан Бадоев.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Я же мать".

Своей новой видеоработой артистка решила разрушить стереотипы о домашней жизни молодых матерей. В кадрах можно увидеть жесткий дэнс, литры шампанского, трюки на байке и даже Седокову без трусов.

Читайте такжеСекс, маты и оружие: Лобода показала, как снимали клип "Пуля-дура" (фото, видео)

Многодетная мама примеряет в кадре один горячий образ за другим: среди колясок с шампанским, на крыше авто в боди, встает в мостик на столе.

"#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мысли, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой не означает отказаться от себя, не значит забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с еще большей страстью и умноженной в тысячи раз любовью!", - так прокомментировала выход новой работы Седокова на своей странице Instagram.

"Я не призываю поступать, как я. Я своим роликом лишь говорю, что нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно", - рассказала певица.

Ранее певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о неверности мужа в Instagram, где объявила о выходе нового клипа на песню "Я не святая".