цей матеріал доступний українською

Жена экс-судьи "Голоса страны" родила сына: появилось фото счастливой мамы

15:43, 18 июня 2019
Звезды
347 0

Малыш и мама чувствуют себя хорошо, пишет Elle. Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Как признается Снежана, для крепости семьи рожать вместе очень важно. "Это очень большая поддержка и помощь женщине, даже если мужчина сидит в уголочке. Мне кажется, это очень сплочает и это очень нужно для дальнейших отношений".

Счастливый папа посвятил любимой Снежане и сыну произведение.

Как  сообщал УНИАН, ранее жена экс-судьи "Голоса страны" на позднем сроке беременности показала грудь и живот в облегающем платье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #роды#Сергей Бабкин