Жена экс-судьи "Голоса страны" родила сына: появилось фото счастливой мамы

Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.

В киевском роддоме "Лелека" супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана родила сына. Вес мальчика - 3 250 граммов, рост - 53 см. Малыш и мама чувствуют себя хорошо, пишет Elle. Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Как признается Снежана, для крепости семьи рожать вместе очень важно. "Это очень большая поддержка и помощь женщине, даже если мужчина сидит в уголочке. Мне кажется, это очень сплочает и это очень нужно для дальнейших отношений". Счастливый папа посвятил любимой Снежане и сыну произведение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброе утро💚 #снежанабабкина #бабкинывожиданиичуда Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina) 17 Июн 2019 в 11:03 PDT Как сообщал УНИАН, ранее жена экс-судьи "Голоса страны" на позднем сроке беременности показала грудь и живот в облегающем платье.

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